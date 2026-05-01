Intel ha rilasciato nuovi driver Wi-Fi e Bluetooth, rispettivamente nelle versioni 24.40.0 e 24.40.0.3, destinati a Windows 10 e 11. Tra le modifiche apportate, l’azienda ha disattivato lo switch automatico tra access point, con l’obiettivo di migliorare la stabilità delle connessioni. L’aggiornamento è stato distribuito per gli utenti che utilizzano dispositivi compatibili con queste versioni di sistema operativo.

? Cosa sapere Intel rilascia nuovi driver Wi-Fi 24.40.0 e Bluetooth 24.40.0.3 per Windows 10 e 11.. L'aggiornamento disattiva lo switch automatico tra access point per aumentare la stabilità.. Intel ha rilasciato oggi i nuovi driver Wi-Fi 24.40.0 e Bluetooth 24.40.0.3 per i sistemi operativi Windows 10 e Windows 11, introducendo correzioni mirate alla stabilità e alle prestazioni dei dispositivi compatibili. L’aggiornamento punta a risolvere criticità specifiche legate alla gestione della connettività wireless. Per quanto riguarda il comparto Wi-Fi, la novità più rilevante riguarda il modo in cui il sistema gestisce il passaggio tra diversi punti di accesso.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Intel aggiorna Wi-Fi e Bluetooth: più stabilità per Windows

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