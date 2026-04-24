Pixel 8 in crisi | scoperto il difetto hardware che blocca Wi-Fi e Bluetooth

Un tecnico di un centro assistenza di Vancouver ha individuato un problema hardware nei nuovi smartphone Pixel 8. Il difetto, causato da una saldatura difettosa, provoca l’instabilità delle connessioni Wi-Fi e Bluetooth sui dispositivi Google. La scoperta è stata comunicata senza indicare eventuali numeri di serie o altri dettagli identificativi. Al momento, non sono stati annunciati richiami ufficiali o interventi di riparazione da parte di Google.

? Cosa sapere Il tecnico del Cell Care di Vancouver rileva un difetto di saldatura nei Pixel 8.. L'anomalia hardware causa l'instabilità del segnale Wi-Fi e Bluetooth nei dispositivi Google.. Un laboratorio di riparazioni di Vancouver, il Cell Care Phone Repair, ha individuato una possibile spiegazione tecnica per i problemi di connettività che affliggono i Google Pixel 8 e Pixel 8 Pro, intervenendo direttamente sulla saldatura del modulo wireless. Da diversi mesi, numerosi utenti segnalano anomalie nella gestione delle comunicazioni a corto raggio, con instabilità o totale assenza del segnale Wi-Fi e Bluetooth, spesso in concomitanza con il rilascio dei mensili aggiornamenti software.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pixel 8 in crisi: scoperto il difetto hardware che blocca Wi-Fi e Bluetooth Notizie correlate Qualcomm annuncia il prossimo chip di connettività mobile che introduce wi-fi 8 e bluetooth 7questo approfondimento presenta il qualcomm fastconnect 8800, soluzione di connettività mobile presentata al mercato nel contesto di una... Vodafone abilita il Wi-Fi Calling in Italia: chiamate via rete Wi-Fi senza segnale mobileA partire da oggi, 4 febbraio 2026, chiunque abbia un telefono compatibile e una connessione Wi-Fi in Italia potrà chiamare e ricevere chiamate... Approfondimenti e contenuti Si parla di: Pixel 10 e modelli precedenti: batteria KO dopo aprile; Google Pixel, l’aggiornamento di marzo 2026 mette in crisi l’autonomia della batteria.