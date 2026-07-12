Oggi si svolgono le elezioni per il nuovo presidente della Provincia di Pesaro e Urbino, con seggi aperti dalle 8 alle 20. Alle urne sono chiamati 652 rappresentanti, tra sindaci e consiglieri comunali provenienti dai 50 Comuni del territorio. Lo scrutinio sarà effettuato con un metodo ponderato.

Oggi si elegge il nuovo presidente della Provincia di Pesaro e Urbino. Alle urne, aperte dalle ore 8 alle 20, saranno chiamati in 652, ovvero i sindaci e i consiglieri comunali dei 50 Comuni del territorio provinciale. Nella sezione di Pesaro, allestita nella sala Pierangeli della Provincia (viale Gramsci, 4), potranno votare 302 elettori di 21 Comuni: Fratte Rosa, Mombaroccio, Monte Porzio, Montefelcino, Sant’Ippolito, Gradara, Mondavio, San Costanzo, San Lorenzo in Campo, Cartoceto, Fossombrone, Gabicce Mare, Montelabbate, Pergola, Tavullia, Terre Roveresche, Colli al Metauro, Mondolfo, Vallefoglia, Fano, Pesaro. Nella sottosezione di... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Provincia di Pesaro-Urbino, il giorno delle elezioni. I seggi e lo scrutinio ‘ponderato’

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