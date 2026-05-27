Elezioni Pesaro e Urbino | scrutini in corso tra Mondolfo e Cartoceto

Gli scrutini per le elezioni a Pesaro e Urbino sono in corso tra Mondolfo e Cartoceto. A Mondolfo, si aspetta di conoscere il risultato tra Andreoni e Gentili. A Cartoceto, si stanno contando i voti tra i tre candidati in gara. Nessuna comunicazione ufficiale sui risultati fino a questo momento. Le operazioni di scrutinio proseguono senza interruzioni.

? Domande chiave Chi vincerà il duello tra Andreoni e Gentili a Mondolfo?. Come si divideranno i voti tra i tre sfidanti di Cartoceto?. Quali nuovi sindaci guideranno Sant’Angelo in Vado e Piandimeleto?. Cosa cambierà per Isola del Piano dopo lo spoglio delle schede?.? In Breve Mondolfo vede sfidarsi Alice Andreoni e Marco Gentili per 14.396 residenti.. Cartoceto presenta tre candidati: Ginetto Manna, Simone Berluti e Matteo Andreoni.. Sant’Angelo in Vado vede Stefano Parri contro Giuseppe Rossi per 3.899 abitanti.. Piandimeleto e Isola del Piano contano rispettivamente 2.050 e 519 residenti.. Le urne dei cinque comuni della provincia di Pesaro e Urbino sono state chiuse ieri per determinare i nuovi amministratori locali che guideranno Mondolfo, Cartoceto, Sant’Angelo in Vado, Piandimeleto e Isola del Piano nel quinquennio 2026-2031. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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