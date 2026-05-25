I seggi per le elezioni comunali in Toscana sono stati riaperti alle 7 di questa mattina e rimarranno aperti fino alle 15. Subito dopo la chiusura, è previsto lo scrutinio dei voti. Le urne sono state aperte per consentire ai cittadini di esprimere la propria preferenza in questa tornata elettorale. La giornata si svolge senza segnalazioni di problemi o ritardi nelle operazioni di voto.

Firenze, 25 maggio 2026 – Riaperti da stamani alle 7 i seggi per le elezioni comunali 2026 in Toscana. Le urne restano aperte fino alle 15; subito dopo, appena conclusi i calcoli per comunicare al Viminale l’affluenza, tutte le sezioni inizieranno lo spoglio dei voti. Nella regione ci sono venti comuni chiamati al rinnovo di sindaco e consiglio comunale, di cui sette sopra i 15mila abitanti: i tre capoluoghi di provincia Arezzo, Pistoia e Prato, poi Viareggio, Sesto Fiorentino, Figline e Incisa, Cascina. Tredici invece i sotto la soglia dei 15mila abitanti: Lucignano, Sorano, Capraia Isola, Coreglia Antelminelli, Pieve Fosciana, Sillano Giuncugnano, Montignoso, Pontremoli, Villafranca in Lunigiana, Calci, Fauglia, Orciano Pisano e Uzzano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Elezioni comunali, seggi riaperti. Si vota fino alle 15, poi subito lo scrutinio

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