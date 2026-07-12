Durante la partita, le proteste sono scoppiate subito dopo il primo gol di Bellingham, segnato alla fine del primo tempo. Secondo alcuni spettatori, il pallone avrebbe toccato il cavo di una telecamera prima di entrare in porta. La rete ha pareggiato il risultato, che prima vedeva la Norvegia in vantaggio. La questione ha alimentato discussioni tra tifosi e commentatori.

Un giallo sul primo gol di Bellingham a chiusura del primo tempo, rete fondamentale perché ha dato il pari alla nazionale inglese dopo il vantaggio della Norvegia. L’azione è nata dal rinvio del portiere Nyland: il pallone, calciato molto alto, si è improvvisamente abbassato dopo aver colpito il cavo che tiene sospesa la spider cam, la telecamera al di sopra del terreno di gioco. Turpin non ha ascoltato le proteste del portiere e del ct della nazionale norvegese Solbakken e ha concesso la rete dell’1-1. Le immagini sono diventate virali. A termini di regolamento, se l’arbitro avesse ravvisato l’impatto, il gol sarebbe stato da annullare: si sarebbe dovuti ripartire con palla scodellata. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Proteste norvegesi sul primo gol di Bellingham: “Il pallone ha toccato il cavo della telecamera”

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