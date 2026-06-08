Arena convocato al ritiro della Roma | il ragazzo che ha segnato al primo pallone toccato in Serie A

Notizia in breve

Il giovane calciatore convocato al ritiro della Roma ha segnato al primo pallone toccato in Serie A. La notizia ha attirato l'attenzione sui social e tra gli appassionati, che hanno evidenziato il suo debutto immediato con un gol. La convocazione è stata ufficializzata nelle ultime ore, e il giocatore si prepara a partecipare alla prossima fase di allenamenti. Nessuna informazione è stata rilasciata sui dettagli della partita o sull’eventuale utilizzo in campionato.