Arena convocato al ritiro della Roma | il ragazzo che ha segnato al primo pallone toccato in Serie A

Da sololaroma.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il giovane calciatore convocato al ritiro della Roma ha segnato al primo pallone toccato in Serie A. La notizia ha attirato l'attenzione sui social e tra gli appassionati, che hanno evidenziato il suo debutto immediato con un gol. La convocazione è stata ufficializzata nelle ultime ore, e il giocatore si prepara a partecipare alla prossima fase di allenamenti. Nessuna informazione è stata rilasciata sui dettagli della partita o sull’eventuale utilizzo in campionato.

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C’è chi si prende la scena quando è il momento giusto, e chi la scena se la prende comunque, anche quando non era previsto. Antonio Arena appartiene alla seconda categoria. L’attaccante italo-australiano della Roma Primavera ha già lasciato il segno in Serie A, segnando al primo pallone toccato contro il Torino: un biglietto da visita difficile da ignorare per chiunque lavori nella Capitale. Ora, come riporta il Corriere dello Sport, il club giallorosso lo inserirà nel gruppo che inizierà il ritiro estivo con la Prima Squadra. Dieci gol in Under 20 giocando tre anni sotto età. I numeri raccontano una precocità che va oltre il singolo episodio contro il Torino. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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