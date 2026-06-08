Pronostico Portogallo-Nigeria | Ronaldo e soci senza problemi

L’amichevole tra Portogallo e Nigeria si svolge in preparazione ai prossimi Mondiali. Il Portogallo, con Ronaldo in campo, è favorito e si aspetta una partita senza problemi. La Nigeria, che non si è qualificata al torneo, affronta la gara senza obiettivi di qualificazione. La partita sarà trasmessa in diretta e rappresenta un'occasione per le due nazionali di testare le formazioni. Le probabili formazioni saranno annunciate prima dell'incontro.

Portogallo-Nigeria è un’amichevole internazionale in vista dei prossimi Mondiali. Pronostico, probabili formazioni e dove vederla La Nigeria non si è qualificata al Mondiale. Ed è una notizia, perché gli africani sono una nazionale delle più forti del continente africano. Eppure niente, a differenza di un Portogallo che appare la più forte nazionale di sempre. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Ronaldo c’è, ma soprattutto ci sono i campioni d’Europa del PSG, e ci sono altri elementi in grado in qualsiasi momento di fare la differenza. Vedendo la possibile formazione titolare della squadra allenata da Martinez, ci vengono dubbi sul fatto che possa arrivare in fondo. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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