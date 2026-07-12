Larne e Tre Fiori si affrontano martedì alle 21:00 nel ritorno del primo turno di qualificazione alla Champions League 2026-27. La quota sulla vittoria del team ospite è in calo rispetto alle ore precedenti. La partita si gioca in un contesto di eliminazione diretta, con le due squadre pronte a sfidarsi per passare il turno. Nessuna informazione sulle formazioni ufficiali o sui risultati precedenti. La diretta sarà disponibile in streaming e in tv.

Larne-Tre Fiori è un match valido per il ritorno del primo turno di qualificazione alla Champions League 2026-27 e si gioca martedì alle 21:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming. I nordirlandesi del Larne sono a pochi centimetri da un’impresa storica: dovessero evitare la sconfitta con il Tre Fiori al Windsor Park di Belfast, supererebbero per la prima volta un turno preliminare di Champions League. In questo modo romperebbero un altro importantissimo tabù nel giro di una settimana, visto che prima di martedì scorso non erano riusciti a vincere neanche una partita nei precedenti cinque tentativi di qualificazione alla coppa più importante del continente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Larne-Tre Fiori: occhio alla quota in netto calo

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