Sardegna Nord | sole intenso e UV a quota 8 occhio alla pelle

Mercoledì 29 aprile in Sardegna Nord, tra Olbia e la Gallura, il sole splende intensamente e l’indice UV raggiunge quota 8. Le condizioni meteo indicano un'esposizione elevata ai raggi ultravioletti, rendendo importante proteggere la pelle durante le ore diurne. Le temperature sono elevate e il cielo è privo di nuvole, con un’illuminazione forte e costante.

? Cosa sapere Sardegna nord-orientale, indice UV a quota 8 tra Olbia e la Gallura mercoledì 29 aprile.. L'intensità solare richiede protezione cutanea per prevenire scottature nelle zone costiere e interne.. Mercoledì 29 aprile 2026, il quadrante nord-orientale della Sardegna affronta una giornata di primavera con temperature miti e un sole che spinge sull’indice UV fino a quota 8 tra Olbia e i borghi della Gallura. Il tempo si presenta stabile, caratterizzato da un equilibrio tra schiarite e passaggi nuvolosi. Mentre nelle strade del capoluogo l’aria resta tersa grazie ai venti da sud-est, lungo le coste la situazione invita ai primi approcci con la stagione balneare.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sardegna Nord: sole intenso e UV a quota 8, occhio alla pelle Notizie correlate Nord, sole e rischio UV: allerta protezione per il meteo? Cosa sapere Nord Italia, lunedì 27 aprile: temperature tra 10 e 26 gradi con indice UV a 6. Leggi anche: Cagliari, sole battente e picco di 24°C: attenzione all’indice UV 8