Nella partita di ritorno del primo turno preliminare di Champions League, il Drita e lo Zalgiris si sono affrontati. La sfida si è conclusa con il gol all’82’ che ha portato il risultato finale, senza però terminare in pareggio. Il Drita, nonostante il pareggio finale, era considerato favorito prima del calcio d’inizio. La gara si è svolta seguendo il copione previsto, con i minuti finali decisivi per il risultato.

Drita-Zalgiris è la gara di ritorno del primo turno preliminare di Champions League: formazioni e pronostico Nonostante il pareggio sia arrivato solamente nei minuti finali – il gol all’82’ – il Drita in questa partita parte con tutti i favori del pronostico. (Profilo Instagram Drita) – Ilveggente.it La sfida la scorsa settimana è finita in pareggio – uno a uno – ma gli ospiti hanno dimostrato di avere qualcosa in più. E le statistiche dimostrano questo. Maggiore possesso palla, maggior numero di tiri in porta, migliori percentuali negli XG. Insomma, i kosovari (che martedì giocano in casa) potrebbero avere la meglio, anzi avranno la meglio sulla squadra lituana. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Drita-Zalgiris: stavolta niente pareggio

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