Fulham e Newcastle scenderanno in campo domenica nella trentottesima giornata di Premier League. La partita si svolgerà in diretta televisiva. Entrambe le squadre potrebbero cambiare allenatore alla fine della stagione. Le formazioni probabili sono state annunciate, ma non si prevede un pareggio, secondo le previsioni.

Fulham-Newcastle è una partita della trentottesima giornata di Premier League e si gioca domenica: diretta tv, probabili formazioni, pronostico Due squadre che potrebbero salutare i propri allenatori alla fine di questa stagione. Sia Silva che Howe sono quasi alla fine del proprio mandato sulle due panchine. Appaiati a quota 49 punti in classifica, parliamo soprattutto per quanto riguarda il Newcastle di una stagione davvero deludente. Inaspettata, anche, in questo modo. Le cose non sono andate nel verso giusto e quindi forse è arrivata l’ora di cambiare. Una partita, questa, da tripla, aperta a qualsiasi finale. E pure in questo caso, come nei 17 precedenti precedenti su questo campo, non dovrebbe finire in pareggio. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Fulham-Newcastle: anche stavolta niente pareggio

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