Problema rifiuti a Firenze? La città è cambiata e ci stiamo adeguando | ecco i prossimi passi di Alia

Da corrierefiorentino.corriere.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Firenze ha visto un incremento significativo delle presenze turistiche negli ultimi 15 anni, con un aumento del numero di locazioni turistiche e una vita cittadina attiva sette giorni su sette. In risposta a questi cambiamenti, il gestore del servizio di raccolta rifiuti ha annunciato nuovi interventi per migliorare la gestione dei rifiuti in città.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Un servizio pubblico funziona se riesce a rispondere ai bisogni della città. E Firenze è cambiata. Le presenze turistiche sono raddoppiate in 15 anni. Sono decuplicate le locazioni turistiche e tutti vivono la città 7 giorni su 7. La produzione dei rifiuti a Firenze rimane sostanzialmente stabile nel tempo a 225.000 tonnellate all’anno, ma cambia il modo in cui quei rifiuti sono conferiti e da chi: grande concentrazione nel centro storico (dove si producono 1.239 kg di rifiuti per residente, il doppio del resto della città), utilizzo intenso degli spazi pubblici, forti oscillazioni tra stagioni, settimane e singole giornate.  A questo si aggiunge un secondo fenomeno: l’aumento dei comportamenti che peggiorano la qualità del servizio. 🔗 Leggi su Corrierefiorentino.corriere.it

Segui gli aggiornamenti su Firenze.

problema rifiuti a firenze la citt224 232 cambiata e ci stiamo adeguando ecco i prossimi passi di alia
© Corrierefiorentino.corriere.it - Problema rifiuti a Firenze? «La città è cambiata e ci stiamo adeguando: ecco i prossimi passi di Alia»
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Lo scipero degli operatori di Alia sotto Palazzo Vecchio: «Firenze strabocca di rifiuti? Siamo pochi e giriamo a vuoto»Gli operatori di Alia hanno scioperato sotto Palazzo Vecchio per protestare contro le condizioni di lavoro considerate insostenibili.

Piano Casa, via libera dal governo. Meloni: “Acquisto è un problema non solo in grandi città. Nei prossimi 10 anni oltre 100mila alloggi”Il Consiglio dei ministri ha approvato il primo provvedimento del cosiddetto Piano casa.

Temi più discussi: Casellina ostaggio degli incivili: Rifiuti lasciati fuori dai cassonetti; Rifiuti a Firenze, il caso Borgo Ognissanti: bidoni pieni, cartoni da ritirare, ingombranti abbandonati; La città è sempre più sporca, e ora anche i dipendenti di Alia rompono il silenzio; Condominio, puoi ricevere 15.000 euro di risarcimento se i cassonetti sotto casa emanano odori terribili: nuova sentenza.

problema rifiuti a firenzeProblema rifiuti a Firenze? La città è cambiata e ci stiamo adeguando: ecco i prossimi passi di AliaDopo le proteste dei cittadini, degli operatori e la conferma anche da Palazzo Vecchio della necessità di un cambio di passo, volentieri pubblichiamo il contributo di analisi e strategie future del pr ... corrierefiorentino.corriere.it

problema rifiuti a firenzeRifiuti, estate a due facce: Sant’Ambrogio, cassonetti pieni. Ma arriva il piano anti degradoProteste per la raccolta a rilento in alcune strade. Alia Plures studia soluzioni con il Comune. Potenziamento del servizio notturno, più cestini e turni doppi per svuotarli, raccolta carta modificata ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web