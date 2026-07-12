Problema rifiuti a Firenze? La città è cambiata e ci stiamo adeguando | ecco i prossimi passi di Alia

Firenze ha visto un incremento significativo delle presenze turistiche negli ultimi 15 anni, con un aumento del numero di locazioni turistiche e una vita cittadina attiva sette giorni su sette. In risposta a questi cambiamenti, il gestore del servizio di raccolta rifiuti ha annunciato nuovi interventi per migliorare la gestione dei rifiuti in città.

Un servizio pubblico funziona se riesce a rispondere ai bisogni della città. E Firenze è cambiata. Le presenze turistiche sono raddoppiate in 15 anni. Sono decuplicate le locazioni turistiche e tutti vivono la città 7 giorni su 7. La produzione dei rifiuti a Firenze rimane sostanzialmente stabile nel tempo a 225.000 tonnellate all’anno, ma cambia il modo in cui quei rifiuti sono conferiti e da chi: grande concentrazione nel centro storico (dove si producono 1.239 kg di rifiuti per residente, il doppio del resto della città), utilizzo intenso degli spazi pubblici, forti oscillazioni tra stagioni, settimane e singole giornate. A questo si aggiunge un secondo fenomeno: l’aumento dei comportamenti che peggiorano la qualità del servizio. 🔗 Leggi su Corrierefiorentino.corriere.it

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