Piano Casa via libera dal governo Meloni | Acquisto è un problema non solo in grandi città Nei prossimi 10 anni oltre 100mila alloggi

Da orizzontescuola.it 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Consiglio dei ministri ha approvato il primo provvedimento del cosiddetto Piano casa. La premier ha riferito che l’acquisto di abitazioni rappresenta una difficoltà non soltanto nelle grandi città e ha stimato che nei prossimi dieci anni saranno necessari oltre 100.000 nuovi alloggi. La decisione riguarda specificamente alcune misure legate alla gestione e all’edilizia residenziale, senza ulteriori dettagli sui contenuti del provvedimento.

Nel corso dell’ultima seduta del Consiglio dei ministri è stato varato il primo provvedimento operativo legato al cosiddetto Piano casa. Si tratta di un decreto legge che interviene su alcuni nodi dell’edilizia residenziale, con l’obiettivo di rispondere alla crescente tensione sul mercato immobiliare, soprattutto nei grandi centri urbani. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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