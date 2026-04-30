Piano Casa via libera dal governo Meloni | Acquisto è un problema non solo in grandi città Nei prossimi 10 anni oltre 100mila alloggi

Il Consiglio dei ministri ha approvato il primo provvedimento del cosiddetto Piano casa. La premier ha riferito che l’acquisto di abitazioni rappresenta una difficoltà non soltanto nelle grandi città e ha stimato che nei prossimi dieci anni saranno necessari oltre 100.000 nuovi alloggi. La decisione riguarda specificamente alcune misure legate alla gestione e all’edilizia residenziale, senza ulteriori dettagli sui contenuti del provvedimento.

Nel corso dell’ultima seduta del Consiglio dei ministri è stato varato il primo provvedimento operativo legato al cosiddetto Piano casa. Si tratta di un decreto legge che interviene su alcuni nodi dell’edilizia residenziale, con l’obiettivo di rispondere alla crescente tensione sul mercato immobiliare, soprattutto nei grandi centri urbani. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Piano Casa da 4 mld in Cdm: 100mila nuovi alloggi a prezzi calmierati in 10 anni e recupero edilizia popolareOggi in Consiglio dei ministri il governo varerà il Piano casa, che dovrebbe valere in tutto 4 miliardi: previsti 100 mila nuovi alloggi in 10 anni a... Piano Casa Italia, 100mila alloggi in dieci anni. Ma serve l’EuropaRoma, 11 aprile 2026 – Nuovi alloggi a prezzi calmierati e il recupero del patrimonio edilizio pubblico degradato. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Via Padre Semeria, villa abbandonata: via libera a piano casa; Accise carburanti e Piano casa, al via Cdm; Case Enasarco, la Regione non accontenta il Comune. Cosa succede al piano casa di Gualtieri; Il governo dà il via libera al decreto Primo maggio. Meloni: Modo migliore per ringraziare gli italiani. Via libera del Cdm al Piano casa, prorogato il taglio delle acciseVia libera del Consiglio dei ministri, secondo quanto si apprende, al Piano casa. La riunione del Cdm è in corso da circa un'ora. Il Cdm ha anche dato il via libera al decreto legge che rinnova il ta ... ansa.it Via libera dal Cdm al Piano Casa, prorogato per 21 giorni il taglio delle acciseLeggi su Sky TG24 l'articolo Consiglio dei ministri oggi, le possibili misure: dal Piano Casa alla proroga sulle accise ... tg24.sky.it Via libera del Consiglio dei ministri al Piano casa e alla proroga al taglio delle taccise sui carburanti di 21 giorni - facebook.com facebook Al Consiglio dei ministri delle 16 piano casa e norme sugli sfratti x.com