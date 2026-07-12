Prima del licenziamento per incompatibilità è necessaria una diffida Cosa hanno detto i giudici

Il giudice ha stabilito che prima di un licenziamento per incompatibilità, è obbligatorio inviare una diffida al dipendente. Nel caso analizzato, un dipendente ATA con contratto a termine è stato licenziato perché non aveva firmato né compilato i documenti relativi alle incompatibilità. La sentenza ha chiarito che il mancato adempimento di questa procedura preventiva rende illegittimo il licenziamento.

Il caso in commento riguarda un licenziamento verso un dipendente ATA della scuola con contratto a termine poichè non aveva sottoscritto e compilato la documentazione riguardante le situazioni di incompatibilità e similari. Il tribunale del lavoro ha dato ragione al lavoratore, vediamo il perchè. Nella sentenza in commento che ci è stata segnalata il lavoratore non aveva sottoscritto all’atto dell’assuzione a tempo determinato presso una scuola la dichiarazione relativa alle situazioni di incompatibilità e cumulo di incarichi, prevista dall’art. 53 del D.Lgs. 1652001 e obbligatoria per tutto il personale dipendente scolastico e pubblico. Il decreto posto in essere dalla scuola prende atto della mancata sottoscrizione della dichiarazione di incompatibilità. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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