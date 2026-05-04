Studente si ferisce con una mazza di ferro in palestra | la Cassazione esclude la responsabilità del docente Ecco cosa hanno detto i giudici

La Corte di Cassazione ha stabilito che il ricorso di uno studente feritosi a un occhio durante le lezioni di ginnastica, accusando il Ministero dell’Istruzione di mancata vigilanza, è stato respinto. La decisione, pubblicata a fine aprile, riguarda l’assenza di responsabilità del docente coinvolto nel caso. La sentenza si basa sui fatti contestati e sulle norme di legge applicabili alla vicenda, senza entrare nel merito delle motivazioni personali o delle circostanze specifiche.

La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione (ordinanza n. 225242026, pubblicata lo scorso 21 aprile ) ha respinto il ricorso di uno studente che, feritosi a un occhio durante la lezione di ginnastica, aveva citato in giudizio il Ministero dell’Istruzione per mancata vigilanza. I giudici hanno escluso la responsabilità contrattuale della scuola, ritenendo provata la presenza dell’insegnante in palestra e l’imprevedibilità del comportamento dell’alunno. La vicenda trae origine da un incidente accaduto nel 2011. Uno studente, all’epoca dei fatti minorenne, riportò la perdita di un occhio mentre giocava con una mazza di ferro nell’arco di tempo dedicato all’ora di educazione fisica.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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