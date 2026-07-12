Premio Marchigiani dell’anno | Uno stimolo a fare sempre meglio
Una persona ha ricevuto il premio Marchigiani dell’anno. Ha dichiarato di essere molto orgoglioso di entrare in una lista di personalità che, con il loro impegno, hanno dato valore e prestigio alla regione. Non sono stati forniti dettagli sul nome o sulla motivazione specifica del premio. La premiazione si inserisce in un evento dedicato a riconoscere figure che si sono distinte nel territorio.
"È per me motivo di immenso orgoglio sapere che il mio nome entra a far parte di quello di tante personalità che, con il loro impegno, hanno contribuito a dare valore e prestigio alla nostra regione". È quanto ha detto Massimiliano Balducci, Ceo di Cbf Balducci Group, alla Mole Vanvitelliana dove è stato insignito del prestigioso premio Marchigiano dell’Anno 2026. "Ci sono serate che lasciano il segno. Serate – ha aggiunto il manager dell’azienda, Società Benefit, che realizza abbigliamento professionale tecnico e certificato, progettato in esclusiva per ogni cliente dal 1970 – in cui ci si ferma per un istante, si guarda indietro e si comprende quanto il cammino percorso sia stato reso possibile dalle persone che hanno condiviso ogni passo". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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È un grande onore essere stato insignito del premio Marchigiano dell'anno da parte dell'Accademia dei marchigiani nella splendida cornice della Mole Vanvitelliana ad Ancona. È un riconoscimento che accolgo con gratitudine e senso di responsabilità nella facebook
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