Una persona ha ricevuto il premio Marchigiani dell’anno. Ha dichiarato di essere molto orgoglioso di entrare in una lista di personalità che, con il loro impegno, hanno dato valore e prestigio alla regione. Non sono stati forniti dettagli sul nome o sulla motivazione specifica del premio. La premiazione si inserisce in un evento dedicato a riconoscere figure che si sono distinte nel territorio.

"È per me motivo di immenso orgoglio sapere che il mio nome entra a far parte di quello di tante personalità che, con il loro impegno, hanno contribuito a dare valore e prestigio alla nostra regione". È quanto ha detto Massimiliano Balducci, Ceo di Cbf Balducci Group, alla Mole Vanvitelliana dove è stato insignito del prestigioso premio Marchigiano dell’Anno 2026. "Ci sono serate che lasciano il segno. Serate – ha aggiunto il manager dell’azienda, Società Benefit, che realizza abbigliamento professionale tecnico e certificato, progettato in esclusiva per ogni cliente dal 1970 – in cui ci si ferma per un istante, si guarda indietro e si comprende quanto il cammino percorso sia stato reso possibile dalle persone che hanno condiviso ogni passo". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Premio Marchigiani dell’anno: "Uno stimolo a fare sempre meglio"

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