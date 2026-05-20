Il conduttore tv e documentarista Massimiliano Ossini e il giurista Gerardo Villanacci saranno "Marchigiani ad honorem", al medico argentino Fernando R. Fischer andrà invece il premio di "Marchigiano nel mondo". E poi i magnifici dieci "Marchigiani dell’anno". Si terrà domani (ore 17), nella prestigiosa sala Koch del Senato, la cerimonia di premiazione della quarantesima edizione del premio " Marchigiano dell’Anno ", storico riconoscimento promosso dal Cesma, il Centro studi Marche ‘G. Giunchi’. Nel corso della cerimonia sarà consegnato il ‘ Picus del Ver Sacrum ’, il Picchio della Primavera Sacra, simbolo della regione: un’onorificenza che premia l’operosità, il talento e la capacità di iniziativa di un territorio che si conferma tra quelli con la più alta densità imprenditoriale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ecco il Premio. I Marchigiani dell’anno 2026

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