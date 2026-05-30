Premio studenti Rotary Club Lippi | Uno stimolo per nuovi traguardi

C’è voglia di futuro nel " Premio Studenti " del Rotary club Prato "Filippo Lippi" dedicato ai migliori diplomati delle scuole superiori pratesi. E’ la trentesima edizione e dimostra ancora tanta vitalità. L’eccellenza e il merito della formazione scolastica sono raccontati da quei venti studenti dell’ultimo anno di corso ai quali il club ha attribuito una borsa di studio di 520 euro (la cifra è stata convertita da quella di un milione di vecchie lire in uso quando fu istituito il premio) per essersi distinti a giudizio insindacabile dei dirigenti scolastici, come i più meritevoli considerando sia i risultati conseguiti nell’anno scolastico 2025-2026 che il rendimento ottenuto durante tutto il corso di studio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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