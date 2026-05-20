Al MArRC la serata conclusiva della residenza internazionale

Da reggiotoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sulla terrazza del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria si è tenuta la serata finale della residenza internazionale “Managing Art Collections: from ancient to contemporary”. Durante l’evento, sono stati presentati i risultati del percorso intitolato “Inheriting Alterity: Materiality and”. Alla cerimonia hanno partecipato artisti, curatori e studiosi provenienti da diversi paesi, che hanno condiviso le proprie esperienze e lavori realizzati nel corso della residenza. La serata ha concluso le attività del progetto con una sessione di presentazioni e scambi di idee.

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Sulla terrazza del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria si è svolta la serata conclusiva della residenza internazionale “Managing Art Collections: from ancient to contemporary”, momento di restituzione e condivisione dei risultati del percorso “Inheriting Alterity: Materiality and. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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