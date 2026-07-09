Premio Ischia di Giornalismo | dibattiti su attualità internazionale e futuro dell’informazione

Il Premio Ischia di Giornalismo Internazionale si concentra su quattro aree principali per il futuro della comunicazione e delle relazioni internazionali. Durante l’evento si discutono temi legati all’attualità globale, con un focus particolare su Stati Uniti ed Europa. Le sessioni prevedono interventi di giornalisti e esperti che analizzano le sfide e le evoluzioni del settore, in relazione alle dinamiche geopolitiche e alle trasformazioni mediatiche.

Premio Ischia di Giornalismo Internazionale: Focus su USA ed Europa. ISCHIA (ITALPRESS) – Il Premio Ischia di Giornalismo Internazionale si propone di esplorare quattro macro aree cruciali per il futuro della comunicazione e delle relazioni internazionali. Le giornate di venerdì 10 e sabato 11 luglio a Lacco Ameno saranno dedicate a temi quali il rapporto tra Stati Uniti ed Europa nel contesto del nuovo ordine mondiale, la percezione del pubblico italiano di fronte a un sistema mediatico in metamorfosi, la comunicazione durante i conflitti da parte di giovani attivisti digitali e le opportunità offerte dall’America’s Cup che si svolgerà a Napoli. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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