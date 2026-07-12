Oggi si svolgono le premiazioni del Premio Gambarelli nel borgo medievale di Bergogno. La cerimonia ricorda lo scultore scomparso cinque anni fa e è organizzata dalla famiglia. Verranno premiate l’opera vincitrice, due menzioni speciali e gli studenti della scuola primaria. La giornata celebra il ricordo dell’artista attraverso riconoscimenti dedicati a giovani e artisti.

Oggi al borgo medievale di Bergogno, si terranno le premiazioni per il premio in memoria dello scultore Pietro Gambarelli, scomparso cinque anni fa. Organizzata dalla famiglia, vedrà la premiazioni, oltre che dell’opera vincitrice, anche di due menzioni speciali e degli studenti, nella sezione riservata alla scuola primaria. La terza edizione, dedicato allo studioso di storia locale e scultore della pietra prematuramente scomparso cinque anni fa, prenderà il via oggi alle 17,30. "Il tema su cui si sono impegnati, nell’arco di un biennio - sottolinea il fratello Enzo Gambarelli - studiosi, ricercatori e appassionati di storia locale, riguarda l’utilizzo delle acque nell’ Appennino reggiano e le vicende storiche che lo hanno caratterizzato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Premio Gambarelli, oggi la cerimonia per i vincitori

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