Poggiomarino scelti i vincitori del 34esimo Premio di Poesia Città di Poggiomarino | cerimonia il 6 giugno
Nella settimana si è svolta la riunione della giuria della 34esima edizione del Premio di Poesia “Città di Poggiomarino”. Durante l'incontro sono stati scelti i vincitori e i menzionati di ogni categoria del concorso. La cerimonia di premiazione è prevista per il 6 giugno, data in cui verranno annunciati ufficialmente i premiati di questa edizione. Le decisioni sono state prese sulla base delle valutazioni dei partecipanti presentate nel corso dell'ultimo periodo.
Tempo di lettura: 2 minuti Si è riunita questa settimana la giuria della 34esima edizione del Premio di Poesia “Città di Poggiomarino” per decretare i vincitori e i menzionati di ogni categoria. Le opere partecipanti, provenienti da diverse zone d’Italia, si sono distinte per diversità e profondità tematica. Per la Scuola Primaria ha vinto Giusy Rosica, classe 4A dell’I.C. Tortorelle di Poggiomarino, con la poesia “Luci Spente”. Nella Scuola Secondaria di Primo Grado il premio è andato a Emanuele Filocamo, classe 3A dell’I.C Foscolo di Taormina, autore del componimento “Controcorrente”. Per la Scuola Secondaria di Secondo Grado si è imposta Gabriella Vasile, classe 5A del Liceo Scienze Applicate Scarano di Triveneto, con “La grammatica del silenzio”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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