Scelti i vincitori del 34esimo Premio di Poesia Città di Poggiomarino | cerimonia il 6 giugno

La giuria della 34esima edizione del Premio di Poesia “Città di Poggiomarino” si è riunita questa settimana per selezionare i vincitori e i menzionati in ciascuna categoria. La cerimonia di premiazione è prevista per il 6 giugno. La competizione, giunta alla sua quarta decade, ha visto partecipare numerosi autori che hanno inviato le proprie poesie. La decisione dei giudici ha portato all’individuazione dei lavori che si distingueranno durante l’evento pubblico.

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