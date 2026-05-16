Scelti i vincitori del 34esimo Premio di Poesia Città di Poggiomarino | cerimonia il 6 giugno

Da anteprima24.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La giuria della 34esima edizione del Premio di Poesia “Città di Poggiomarino” si è riunita questa settimana per selezionare i vincitori e i menzionati in ciascuna categoria. La cerimonia di premiazione è prevista per il 6 giugno. La competizione, giunta alla sua quarta decade, ha visto partecipare numerosi autori che hanno inviato le proprie poesie. La decisione dei giudici ha portato all’individuazione dei lavori che si distingueranno durante l’evento pubblico.

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Tempo di lettura: 2 minuti Si è riunita questa settimana la giuria della 34esima edizione del Premio di Poesia “Città di Poggiomarino” per decretare i vincitori e i menzionati di ogni categoria. Le opere partecipanti, provenienti da diverse zone d’Italia, si sono distinte per diversità e profondità tematica. Per la Scuola Primaria ha vinto Giusy Rosica, classe 4A dell’I.C. Tortorelle di Poggiomarino, con la poesia “Luci Spente”. Nella Scuola Secondaria di Primo Grado il premio è andato a Emanuele Filocamo, classe 3A dell’I.C Foscolo di Taormina, autore del componimento “Controcorrente”. Per la Scuola Secondaria di Secondo Grado si è imposta Gabriella Vasile, classe 5A del Liceo Scienze Applicate Scarano di Triveneto, con “La grammatica del silenzio”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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