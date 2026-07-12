Premio FIMA per raccontare gli antiquari | ultimo giorno per partecipare

Milano, 12 lug. (askanews) - Seconda edizione per il concorso letterario "Antiquario, Protagonista di Arte e Cultura", istituito dalla Federazione Italiana Mercanti d'Arte - FIMA e dedicato ai racconti inediti, in collaborazione con il Giornale dell'Arte e Confcommercio Imprese per l'Italia. Un progetto per promuovere il lavoro dell'antiquario anche attraverso la letteratura. "L'anno scorso - ha spiegato ad askanews Fabrizio Pedrazzini, presidente FIMA - è stato il primo anno che abbiamo istituito questo premio perché volevamo mettere in luce la figura dell'antiquario. Abbiamo avuto subito un buon successo, e abbiamo ricevuto 240 scritti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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