World music | ultimo giorno per iscriversi al Premio Andrea Parodi
Scadono tra pochi giorni le iscrizioni per il Premio Andrea Parodi, un concorso dedicato alla musica world aperto a artisti di ogni nazionalità. La competizione si rivolge a musicisti che vogliono presentare i propri brani nel genere world music e si svolge a Cagliari. Le iscrizioni sono ancora aperte fino alla data stabilita, offrendo a musicisti di diverse provenienze un’occasione per partecipare.
CAGLIARI – Ancora pochi giorni per iscriversi al contest del Premio Andrea Parodi, riservato alla world music ed aperto ad artisti di tutto il mondo. Il bando della nuova edizione scade infatti il 9 maggio ed è disponibile su www.premioandreaparodi.itpremio. Le iscrizioni devono essere effettuate tramite il format presente su www.premioandreaparodi.itpremioiscrizioni (per informazioni: [email protected]). Dovranno contenere: – 2 brani, di cui uno in concorso (2 file mp3, provini o registrazioni live o realizzazioni definitive, anche già edite; indicare con quale dei due brani si intende gareggiare); i brani non possono essere solo strumentali e devono essere identificativi di un intero progetto artistico legato alla world music.🔗 Leggi su Lopinionista.it
Notizie correlate
Ecco il bando del Premio Andrea Parodi per la world musicCAGLIARI – È on line il bando di concorso del 19° Premio Andrea Parodi, diventato ormai un importante punto di riferimento per la world music, non...
Leggi anche: Jazz, world music e chanson al Teatro Forma con il mago della fisarmonica Vincent Peirani