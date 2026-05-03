Ultimo giorno per partecipare al Trento Film Festival

Oggi si conclude la 74ª edizione del Trento Film Festival, con l’ultimo giorno di eventi e proiezioni. La manifestazione, iniziata circa una settimana fa, ha visto la partecipazione di numerosi appassionati di cinema e montagna. Durante questa settimana sono stati presentati film, documentari e incontri con registi e protagonisti del settore. La chiusura si svolgerà con una cerimonia dedicata ai premi e ai riconoscimenti ufficiali.

Si chiude in bellezza oggi, 3 maggio 2026, il Trento Film Festival che quest’anno ha raggiunto la sua 74esima edizione.Come sempre, la rassegna Salotto Letterario è stata un punto di riferimento per tutti gli appassionati di montagna, lettura e viaggi. Due incontro che hanno suscitato particolare.🔗 Leggi su Trentotoday.it Agadez e Antonio Forcione: apertura da brividi al Trento Film Festival Notizie correlate “L’ultimo giorno di felicità” approda a Hollywood: il corto di Giovanni B. Algieri al Los Angeles Italia Film FestivalProsegue il percorso internazionale di “L’ultimo giorno di felicità” (Last Day of Happiness), il cortometraggio scritto e diretto da Giovanni B. Trento Film Festival: 150 eventi tra cinema e anima della montagnaTrento si prepara a ospitare la 74ª edizione del Trento Film Festival, un appuntamento che dal 24 aprile al 3 maggio proporrà oltre 150 eventi tra... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Trento Film Festival day 2: primo giorno di proiezioni e la serata Le vie dei sogni; Il programma di domani del 74. Trento Film Festival; È il giorno del Premio Antropocene MUSE; Il Trento Film Festival celebra i 70 anni della leggendaria impresa di Charly Gaul. Trento Film Festival day 2: primo giorno di proiezioni e la serata Le vie dei sogniIl secondo giorno del Trento Film Festival 2026: sabato 25 aprile iniziano le proiezioni con il film d’apertura 'Per silenzio e vento' di Marco Zuin con protagonista Matteo Righetto e l’appuntamento, ... planetmountain.com Trento Film Festival day 3: la 52° Premio ITAS del Libro di MontagnaDomenica 26 Aprile al Trento Film Festival la 52° edizione del Premio ITAS. La serata evento al Teatro Sociale, con ospite Paolo Mieli. planetmountain.com Le Chant des Forêts di Vincent Munier vince la Genziana d’Oro per il Miglior Film del Trento Film Festival 2026 - facebook.com facebook