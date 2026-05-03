Ultimo giorno per partecipare al Trento Film Festival

Da trentotoday.it 3 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi si conclude la 74ª edizione del Trento Film Festival, con l’ultimo giorno di eventi e proiezioni. La manifestazione, iniziata circa una settimana fa, ha visto la partecipazione di numerosi appassionati di cinema e montagna. Durante questa settimana sono stati presentati film, documentari e incontri con registi e protagonisti del settore. La chiusura si svolgerà con una cerimonia dedicata ai premi e ai riconoscimenti ufficiali.

Si chiude in bellezza oggi, 3 maggio 2026, il Trento Film Festival che quest’anno ha raggiunto la sua 74esima edizione.Come sempre, la rassegna Salotto Letterario è stata un punto di riferimento per tutti gli appassionati di montagna, lettura e viaggi. Due incontro che hanno suscitato particolare.🔗 Leggi su Trentotoday.it

Agadez e Antonio Forcione: apertura da brividi al Trento Film Festival

Video Agadez e Antonio Forcione: apertura da brividi al Trento Film Festival ??

Notizie correlate

“L’ultimo giorno di felicità” approda a Hollywood: il corto di Giovanni B. Algieri al Los Angeles Italia Film FestivalProsegue il percorso internazionale di “L’ultimo giorno di felicità” (Last Day of Happiness), il cortometraggio scritto e diretto da Giovanni B.

Trento Film Festival: 150 eventi tra cinema e anima della montagnaTrento si prepara a ospitare la 74ª edizione del Trento Film Festival, un appuntamento che dal 24 aprile al 3 maggio proporrà oltre 150 eventi tra...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Trento Film Festival day 2: primo giorno di proiezioni e la serata Le vie dei sogni; Il programma di domani del 74. Trento Film Festival; È il giorno del Premio Antropocene MUSE; Il Trento Film Festival celebra i 70 anni della leggendaria impresa di Charly Gaul.

trento film festival ultimo giorno per partecipareTrento Film Festival day 2: primo giorno di proiezioni e la serata Le vie dei sogniIl secondo giorno del Trento Film Festival 2026: sabato 25 aprile iniziano le proiezioni con il film d’apertura 'Per silenzio e vento' di Marco Zuin con protagonista Matteo Righetto e l’appuntamento, ... planetmountain.com

trento film festival ultimo giorno per partecipareTrento Film Festival day 3: la 52° Premio ITAS del Libro di MontagnaDomenica 26 Aprile al Trento Film Festival la 52° edizione del Premio ITAS. La serata evento al Teatro Sociale, con ospite Paolo Mieli. planetmountain.com

Cerca altre news e video sullo stesso tema.