Preghiera della sera 12 luglio | adoriamo la Trinità e ringraziamola per il giorno vissuto

Notizia in breve

Il 12 luglio si è svolta una preghiera serale dedicata alla Trinità, durante la quale i partecipanti hanno ringraziato per il giorno trascorso. La cerimonia ha coinvolto un momento di adorazione collettiva, con la voce di fedeli e angeli uniti in canto. La preghiera si è concentrata sulla riconoscenza verso la Trinità, celebrando la sua grandezza e il suo splendore.