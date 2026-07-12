Preghiera della sera 12 luglio | adoriamo la Trinità e ringraziamola per il giorno vissuto
Il 12 luglio si è svolta una preghiera serale dedicata alla Trinità, durante la quale i partecipanti hanno ringraziato per il giorno trascorso. La cerimonia ha coinvolto un momento di adorazione collettiva, con la voce di fedeli e angeli uniti in canto. La preghiera si è concentrata sulla riconoscenza verso la Trinità, celebrando la sua grandezza e il suo splendore.
Una solenne lode per unire la voce dell’umanità al canto di adorazione degli angeli, rivolto alla Trinità per riconoscere la sua grandezza e lo suo splendore. In questa sera, preghiamo con fiducia al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo: eleviamo il nostro grazie per i doni ricevuti e chiediamo la Sua protezione per la notte. Adorabile trinità, Dio solo in tre persone, ci prostriamo innanzi a Voi! Gli angeli irradianti dalla vostra luce non possono sostenerne lo splendore; si velano la faccia e si umiliano al cospetto della vostra infinita Maestà. Permettete ai miseri abitanti della terra di unire le loro adorazioni a quelle degli spiriti celesti. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
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