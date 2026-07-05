Il testo si riferisce a una preghiera serale del 5 luglio, in cui si invita a rivolgersi con fede alla Trinità, composta da tre Persone in un solo Dio. La preghiera è descritta come solenne e umile, rivolta a chiedere che la divinità ascolti il grido dei fedeli e rivolga loro uno sguardo di clemenza.

La solenne e umile preghiera di adorazione dinanzi alla maestà divina delle tre Persone in un solo Dio, perchè ascolti il nostro grido e posi su noi il suo sguardo di clemenza. Rivolgiamoci con fiducia al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo: eleviamo il nostro grazie per i doni ricevuti e chiediamo la Sua protezione per la notte. Adorabile trinità, Dio solo in tre persone, ci prostriamo innanzi a Voi! Gli angeli irradianti dalla vostra luce non possono sostenerne lo splendore; si velano la faccia e si umiliano al cospetto della vostra infinita Maestà. Permettete ai miseri abitanti della terra di unire le loro adorazioni a quelle degli spiriti celesti. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Preghiera della sera 5 luglio: invochiamo con fede la Trinità

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