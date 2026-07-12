precipita dal sentiero grave incidente in montagna

Un escursionista è caduto da un sentiero in montagna e si trova in condizioni gravi. L’incidente è avvenuto oggi in una zona di montagna, dove l’uomo è precipitato per circa 30 metri. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato il ferito in ospedale. La dinamica esatta dell’incidente è ancora in fase di accertamento. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta.

Stazzema (Lucca), 12 luglio 2025 – Un altro grave incidente in montagna. Un escursionista è rimasto ferito in gravi condizioni dopo essere caduto per circa 30 metri. È successo sul sentiero 155 nella zona di Arni, la cresta cosiddetta “schienale dell’asino”. L’allarme al numero unico di emergenza 112 è arrivato poco prima delle 20. Il soccorso alpino e speleologico toscano della stazione di Querceta si è attivato subito per soccorrere l’escursionista. Si tratta di un sentiero, il 155, per escursionisti esperti caratterizzato da tratti esposti e fondo ghiaioso. Sul posto si è diretto un tecnico della stazione che ha raggiunto l’elisoccorso regionale Pegaso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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