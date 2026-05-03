Escursionista smarrisce il sentiero in montagna e precipita in un fosso

Nel pomeriggio di domenica 3 maggio, il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico Abruzzo ha ricevuto due richieste di intervento in ambiente montano. Entrambi gli interventi sono stati gestiti con l’uso di un elicottero e coordinati dal tecnico di centrale operativa. La prima richiesta riguardava un escursionista che si era smarrito sul sentiero e successivamente è precipitato in un fosso.

Nel pomeriggio di domenica 3 maggio il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico Abruzzo è stato attivato per due distinti interventi di soccorso in ambiente montano, entrambi gestiti con impiego di elicottero e coordinati dal tecnico di centrale operativa (Tco) del Cnsa. Il primo intervento.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate Vertova, cede il terreno e precipita dal sentiero: paura per un escursionistaUn escursionista di 48 anni è rimasto ferito nella tarda mattinata di sabato 28 febbraio nel corso di una passeggiata in montagna, in località Ca’... Escursionista 25enne precipita dal sentiero per oltre cento metri nel canalone di rocciaVALBONDIONE (Bergamo) Tragedia ieri mattina sul sentiero delle Orobie bergamasche che porta dal rifugio Calvi al rifugio Brunone, nel territorio del... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Escursionista si perde in montagna, chiama i soccorsi e poi trova la strada da solo; Perde il sentiero nella nebbia sul Dolada, l'elicottero riporta escursionista alla base; Escursionista perde l’orientamento: ritrovato sano e salvo dopo l’allarme al 112. Cagli, escursionista scivola sul monte Petrano per 30 metri. Soccorso dall'eliambulanza, rifiuta il trasporto in ospedaleCAGLI Giornata movimentata quella di ieri, nell’entroterra fanese, con interventi dei vigili del fuoco, del soccorso alpino e del 118. Nella zona di Calcinelli la moto di una coppia di ... corriereadriatico.it Escursionista scivola in un sentiero nel Pesarese, soccorso con l'elicotteroDue interventi di soccorso in montagna nelle Marche, entrambi risolti con l'elisoccorso Icaro 02 in supporto al Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico. (ANSA) ... ansa.it Un escursionista si è perso a 1400 metri di altitudine nei pressi di Moggio Udinese, ha chiamato i soccorsi ma poi, poco dopo, ha ritrovato la strada da solo. Tutti i dettagli nel link al primo commento - facebook.com facebook