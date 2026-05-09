Cade dal sentiero di montagna escursionista muore davanti al compagno che era con lei

Nel primo pomeriggio di oggi, un’escursionista è caduta lungo un sentiero di montagna e ha perso la vita. Era accompagnata da un compagno, che si trovava con lei al momento dell’incidente. L’evento si è verificato in una zona montuosa di una località tra le regioni centrali e settentrionali, dove sono intervenuti i soccorritori ma purtroppo non c’è stato nulla da fare.

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Fabbriche di Vergemoli (Lucca), 9 maggio 2026 – Tragedia in montagna nel primo pomeriggio di oggi, sabato 9 maggio. Una donna di circa 45 anni è caduta sul monte Pania, in zona Pania Secca, sul sentiero Cai numero 124 nel Comune di Fabbriche di Vergemoli. E’ stato il compagno di escursione a dare l’allarme. Sul posto sono intervenuti gli uomini del 118, che hanno immediatamente allertato l’elisoccorso Pegaso. Presente anche una squadra del soccorso alpino insieme ai carabinieri di Castelnuovo. La donna è precipitata per circa 300 metri e per lei non c’è stato nulla da fare. Praticamente illeso il compagno. Notizia in aggiornamento...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cade dal sentiero di montagna, escursionista muore davanti al compagno che era con lei ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Precipita per 250 metri sul sentiero innevato del Grappa: giovane escursionista muore davanti agli amiciSei amici partiti per il Bivacco Murelon Scopel sul Grappa hanno vissuto un dramma. Escursionista smarrisce il sentiero in montagna e precipita in un fossoNel pomeriggio di domenica 3 maggio il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico Abruzzo è stato attivato per due distinti interventi di... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Escursionista cade sul sentiero a Massa Lubrense: tratta in salvo dal soccorso alpino; Cade sulla Via degli Dei: escursionista olandese soccorso in Appennino; Cade lungo il sentiero delle Ammoniti: paura sul Monte Petrano; Si frattura una caviglia sul sentiero: portata a Cattinara dal soccorso alpino, l'ambulanza ci avrebbe messo troppo. Cade dal sentiero di montagna, escursionista muore davanti al compagno che era con leiL’allarme è stato lanciato dalla persona che si trovava insieme a lei. E’ accaduto sul sentiero Cai numero 124, in zona Pania Secca, sulle Apuane ... lanazione.it San Dorligo, ciclista minorenne cade sul sentiero: soccorso dal Soccorso Alpino tra Pesek e DragaIntervento nella tarda mattinata di oggi a San Dorligo della Valle, dove tra le 12 e le 13 la stazione di Trieste del Soccorso Alpino è stata attivata dalla Sores per soccorrere un giovane ciclista ri ... triestecafe.it