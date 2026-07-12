Il Prato ha annunciato l’ingaggio di Riccardo Biguzzi, portando a termine l’acquisto a titolo definitivo dal settore giovanile del Cesena. Biguzzi, nato nel 2006, si unisce alla rosa biancazzurra, mentre il club ha confermato anche Gabriel Furghieri, portiere classe 2006, per la prossima stagione. La squadra si sta rafforzando con queste operazioni, che seguono l’annuncio di un altro giocatore confermato.

Il Prato batte un altro colpo, assicurandosi la seconda quota per la prossima stagione dopo la conferma in porta del classe 2006 Gabriel Furghieri. Ha un anno in meno Riccardo Biguzzi, che arriva in biancazzurro a titolo definitivo dopo aver completato il percorso giovanile nel vivaio del Cesena. In grado sia di agire da terzino che da mezzala, il nuovo calciatore a disposizione del tecnico Alessandro Dal Canto è reduce da un’annata in cui ha affrontato il campionato Primavera 1 con la formazione bianconera, totalizzando 26 presenze con un gol in Coppa Primavera. Quella a Prato sarà la sua prima avventura in una Prima Squadra. Ci sarà quindi anche Biguzzi domani allo stadio Lungobisenzio, dove il gruppo laniero si radunerà per i test fisici di rito. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Segui gli aggiornamenti su Prato.

© Lanazione.it - Prato, tempo di raduno. Anche Biguzzi a Sestola

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

VespArezzo: il raduno nel clou oggi al PratoOggi si svolge nel centro di Arezzo il momento più atteso del Festival dedicato alla Vespa, iniziato il 1 maggio e ancora in corso.

Leggi anche: Il gran fritto misto piemontese e il raduno dei "Ciao": dieci giorni di festa a Prato Sesia