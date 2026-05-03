VespArezzo | il raduno nel clou oggi al Prato

Oggi si svolge nel centro di Arezzo il momento più atteso del Festival dedicato alla Vespa, iniziato il 1 maggio e ancora in corso. La manifestazione, che richiama appassionati e appassionate da diverse regioni, si concentra nel Prato, luogo principale delle attività e delle esposizioni. L’evento si inserisce in una serie di iniziative che si sono susseguite negli ultimi giorni, coinvolgendo numerosi partecipanti.

Arezzo, 3 maggio 2026 – Nel vivo oggi il Festival dedicato alla Vespa che si è aperto il 1 maggio ad Arezzo. La tre giorni di eventi che ha lo scopo di festeggiare il trentesimo anniversario del Vespa Club Arezzo, si concluderà oggi in grande stile al parco del Prato di Arezzo con vespisti dall’Italia e dall’estero, e un calendario ricco di iniziative aperte a tutti tra musica, mostre, sapori e intrattenimento. Obiettivo ribadire lo stretto legame tra il club fondato nel 1996 e la città, celebrando una lunga storia fatta di appartenenza, aggregazione, scoperta del territorio e passione per questo iconico mezzo di trasporto. Tre gli eventi...🔗 Leggi su Lanazione.it

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