Il gran fritto misto piemontese e il raduno dei Ciao | dieci giorni di festa a Prato Sesia

A Prato Sesia iniziano i festeggiamenti patronali dedicati a san Bernardo. Da venerdì 5 a domenica 14 giugno, l'area verde dell'oratorio situata dietro la chiesa parrocchiale ospiterà la "Festa del Gusto. Sapori e profumi della dolceterra", una manifestazione culinaria e musicale organizzata. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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Il FRITTO MISTO piemontese è pura follia

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