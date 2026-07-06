Il presidente della regione Puglia ha dichiarato che portare cibo e bevande al sacco in spiaggia non è vietato, sottolineando che il mare è un bene comune. La dichiarazione arriva in risposta alle critiche di alcune associazioni di categoria degli operatori turistici e balneari, che avevano espresso preoccupazione per l'accesso in spiaggia con grandi borsoni pieni di cibo e bevande, ritenendolo un danno all'immagine delle località balneari.

Polemica a distanza tra le associazioni di categoria degli operatori turistici e balneari e il presidente della regione Puglia, Antonio Decaro. Assoturismo reputa un danno d'immagine al lido, l'accesso in spiaggia con borsoni carichi di cibo e bevande. Decaro risponde cosÃ¬: Â«Si parla d'immagine danneggiata se qualcuno osa consumare un panino o della focaccia portata da casa in un lido privato. Io credo che non ci siamo proprio: giÃ il costo degli ombrelloni e dei lettini Ã¨ esorbitante. Ma poi nel nome di un presunto decoro, possiamo chiedere a chi sceglie uno stabilimento balneare di mangiare solo ed esclusivamente all'interno del bar e del ristorante di quello stabilimento?Â». 🔗 Leggi su Video.corrieredelmezzogiorno.corriere.it

© Video.corrieredelmezzogiorno.corriere.it - Pranzo al sacco in spiaggia, il governatore Decaro contro chi non li vuole: «Non è vietato, il mare bene comune»

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#Djokovic ha la capacità di giocare 2 partite a volte anche 3 in una sola partita. Si prende il tempo per ricaricarsi lascia andare dei set e questo crea squilibri negli avversari. Sopratutto 3 su 5. Sui prati potrebbe portarsi il pranzo al sacco. #Wimbledon x.com

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