In spiaggia, portare il pranzo al sacco non è vietato. Con i prezzi di cibi e bevande in aumento, molte persone preferiscono consumare alimenti preparati a casa o acquistati già pronti, per evitare di spendere troppo in bar o ristoranti vista mare. Questa scelta viene adottata come alternativa economica per pranzare durante le ore di relax sotto il sole.

Con i prezzi dei cibi e delle bevande oramai alle stelle c'è chi, in spiaggia, opta per portarsi il pranzo al sacco. Alimenti cucinati a casa e portati in spiaggia, o acquistati già pronti ad hoc per l'occasione, l'obiettivo è lo stesso: non spendere un occhio della testa in bar e ristoranti vista mare. E la situazione è la medesima all'interno dei lidi di tutta Italia. In Puglia, però, c'è chi consuma il proprio pranzo al sacco, lontano da occhi indiscreti. Il motivo? I gestori degli stabilimenti balneari hanno lanciato una guerra al pranzo al sacco. Una regola non scritta e contraria a ogni tipo di buonsenso che dal Salento, alla costa barese o tarantina, sta seminando il terrore tra i bagnanti che si ritrovano a dover nascondersi per mangiare. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Pranzo al sacco, il governatore Decaro: non è vietato in spiaggia

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