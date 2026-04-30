Tivoli riprende il Parco Itala Terzano | bando per un nuovo chiosco
Il Comune di Tivoli ha pubblicato un bando per affidare la gestione di un chiosco all’interno del Parco Itala Terzano. Il chiosco, di 225 metri quadrati, sarà affidato a chi si aggiudicherà la gara. La proposta prevede che il gestore si occupi anche della manutenzione dell’area. La procedura riguarda esclusivamente la selezione dell’operatore incaricato della gestione.
? Cosa sapere Il Comune di Tivoli avvia il bando per la gestione del Parco Itala Terzano.. Il vincitore gestirà un chiosco di 225 metri quadri in cambio della manutenzione.. Il Comune di Tivoli ha approvato martedì 28 aprile la determina numero 1359, firmata dal dirigente all’Ambiente Matteo Neri, che avvia l’assegnazione del Parco Itala Terzano in Via Empolitana tramite un bando pubblico per il recupero dell’area nota come Ex Casette Basse. L’area verde, che per lungo tempo è rimasta ai margini della cura cittadina rischiando il degrado totale, diventerà oggetto di una gestione affidata a privati attraverso un modello che premia la manutenzione diretta.🔗 Leggi su Ameve.eu
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