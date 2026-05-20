Scontro totale sul chiosco di Posatora il PosaPark replica ai Ramazzotti | Nessun favoritismo parlano i numeri della gara
La disputa per l’affidamento del chiosco al Parco Belvedere di Posatora si intensifica, con il PosaPark che risponde ai Ramazzotti. Il confronto si concentra sui risultati ufficiali della gara, che hanno determinato l’assegnazione, senza che siano stati evidenziati favoritismi o irregolarità. Le parti coinvolte continuano a confrontarsi pubblicamente, alimentando un dibattito acceso sulla legittimità e trasparenza delle procedure di assegnazione. La vicenda si sviluppa in un clima di tensione crescente tra le due fazioni.
ANCONA – La battaglia per l'assegnazione del chiosco al Parco Belvedere di Posatora si arricchisce di un nuovo, infuocato capitolo. Dopo l'addio polemico della famiglia Ramazzotti – che per 11 anni ha guidato lo storico "Posa Bar" e che, tramite una nota su Facebook, ha contestato duramente. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
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