Una donna di 37 anni di Veroli è morta in ospedale a Roma pochi giorni dopo aver perso il bambino che portava in grembo. La donna aveva deciso di portare avanti la gravidanza nonostante una malattia. La morte della madre e del neonato è avvenuta nel giro di pochi giorni. La procura ha aperto un’indagine.

Una donna di 37 anni di Veroli, in provincia di Frosinone, è morta in ospedale a Roma pochi giorni dopo aver perso il bambino che portava in grembo. La 37enne Francesca Mattei era alla sua seconda gravidanza durante la quale, però, sono insorte gravi complicanze legate alla patologia di cui era affetta da sei anni e per la quale era stata sottoposta a un trapianto di fegato., Quando aveva saputo di esser rimasta incinta, aveva comunque deciso di portare avanti la gravidanza, consapevole dei rischi ai quali andava incontro. E negli ultimi giorni sono sopraggiunge delle complicanze: la donna è così stata trasferita a Roma per poterle stimolare il parto ed evitare infezioni interne. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Porta avanti la gravidanza nonostante la malattia: muoiono madre e bimbo

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