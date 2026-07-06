Durante una visita di controllo in gravidanza, è stata scoperta una malattia nascosta. La donna ha riferito che senza quei controlli non sarebbe sopravvissuta. La scoperta è avvenuta nel corso di un esame di routine, che ha evidenziato condizioni mediche impreviste. La diagnosi ha portato a una serie di approfondimenti medici, che hanno rivelato la presenza di una malattia sconosciuta prima della gravidanza.

Quella che sembrava una semplice visita di controllo durante la gravidanza si è trasformata per Sasha Sabrina Azeez in un evento capace di cambiare la sua vita per sempre. Originaria di Toronto, Canada, Sasha ha scoperto di non solo aspettare due gemelli, notizia già sorprendente di per sé, ma anche di essere affetta da una grave patologia che, senza la gravidanza, sarebbe rimasta nascosta ancora a lungo. Dalla gioia alla paura La donna ha raccontato a Newsweek di aver vissuto emozioni contrastanti. Da una parte la gioia e lo stupore per l'arrivo dei gemelli, dall'altra la paura per una diagnosi inaspettata. Durante i controlli prenatali, i medici hanno individuato una cisti di 9 centimetri sull'ovaia che inizialmente sembrava un problema isolato. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - La gravidanza gemellare che ha svelato la malattia nascosta: «Senza quei controlli non sarei qui»

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Gravidanza gemellare: cosa devi DAVVERO sapere | Parto, allattamento, gestione

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