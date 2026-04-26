Ubriaco sotto casa della madre nonostante il divieto | calci alla porta e paura nella notte

Nella notte del 25 aprile, i Carabinieri sono intervenuti a seguito di una richiesta di aiuto da parte di una madre, che ha segnalato un suo figlio ubriaco sotto casa. Nonostante un divieto, l’uomo ha iniziato a calciare la porta dell’abitazione, generando paura tra i residenti. Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto per gestire la situazione e garantire la sicurezza.

È stata una richiesta di aiuto arrivata al 112 da una madre a far scattare l'intervento dei Carabinieri nelle prime ore del 25 aprile. Il figlio, un 22enne residente a Pralboino già noto alle forze dell'ordine, si era presentato a casa - a Manerbio - in evidente stato di alterazione, iniziando a.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Notizie correlate Sorpreso vicino alla casa dell'anziana madre, nonostante il divieto di avvicinamento: 52enne arrestatoProsegue l'attività straordinaria di controlli del territorio da parte dei Carabinieri di Lucera. Trovato sotto casa della ex, nonostante il divieto di avvicinarsi: arrestato un 31enneL'intervento della Polizia in città: l'uomo è accusato di aver violato il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla ex compagna Un rapido... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Ragazzini ubriachi: urla e danni nella notte; Al volante ubriaco e sotto effetto di droghe, denunciato un 44enne; Evade di notte dai domiciliari, rientra a casa ubriaco e ha un malore: arrestato; Ubriaco alla guida, si schianta sulla recinzione di una casa. Ubriaco, cerca di entrare con la forza in casa della madre: arrestato 22enne di PralboinoDopo diversi atti di violenza, il tribunale aveva vietato al giovane di avvicinarsi all'abitazione dei famigliari. Ma lui ci ha provato sabato notte e all'arrivo dei carabinieri ha opposto resistenza. quibrescia.it Ubriaco, si schianta contro una casaI Carabinieri della Compagnia di Adria hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio del Mediopolesine, denunciando due persone alla Procura della Repubblica di Rovigo e segnaland ... polesine24.it Belpasso. Ubriaco e sotto l’effetto di stupefacenti alla guida: scatta la denuncia dei Carabinieri #Belpasso #Dintorni https://www.95047.it/belpasso-ubriaco-e-sotto-leffetto-di-stupefacenti-alla-guida-scatta-la-denuncia-dei-carabinieri - facebook.com facebook Aggredito da ragazzi ubriachi muore sotto gli occhi del figlio. Tre fermati, uno è minorenne x.com