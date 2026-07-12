Pontremoli all’ex Terni nasce un’area camper

Da lanazione.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Pontremoli è stato inaugurato un’area camper nell’ex stabilimento Terni. La città sta realizzando interventi grazie a finanziamenti pubblici, puntando su edilizia scolastica, servizi per l’infanzia e strutture turistiche. La trasformazione dell’area fa parte di un più ampio piano di interventi sul territorio.

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Una città che cambia, cantiere dopo cantiere, grazie a una stagione di finanziamenti che sta permettendo all’amministrazione comunale di intervenire su alcuni nodi strategici: edilizia scolastica, servizi per l’infanzia e accoglienza turistica. Risorse provenienti dal Pnrr e da altri canali istituzionali stanno alimentando un piano di opere che punta a migliorare sicurezza, qualità degli spazi e capacità di attrarre visitatori. Il dato più immediato arriva dai numeri del turismo, che confermano un trend positivo anche nel 2025. Al Punto di informazione e accoglienza, gestito dal Comune insieme a Pro Loco e Sigeric, si erano presentati 3.421 visitatori, 371 in più rispetto al 2024. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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