Fossacesia sbloccato dopo 17 mesi l' iter per l' area camper | L' area era stata chiusa per ragioni di sicurezza

Dopo 17 mesi, l’iter per l’apertura dell’area camper di Fossacesia è stato sbloccato. La chiusura dell’area, situata sul Lungomare Sud, era stata motivata da ragioni di sicurezza. Nei prossimi giorni, saranno avviate le procedure di gara per la gestione del sito. L’amministrazione comunale ha annunciato che questa decisione conclude una lunga fase di incertezze e strumentalizzazioni sulla vicenda.

Con l’avvio delle procedure di gara previsto nei prossimi giorni, l’amministrazione comunale di Fossacesia chiude definitivamente una vicenda complessa e per troppo tempo oggetto di strumentalizzazioni: quella dell’area sosta camper sul Lungomare Sud. Un risultato concreto, ottenuto grazie a un.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate L'area camper di Viterbo apre (dopo 6 anni): i prezzi e come funzionaL'area camper di Viterbo sembrava destinata a rimanere l'ennesima cattedrale nel deserto, il più classico e fastidioso degli sperperi di denaro... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Fossacesia, area camper: sbloccato l’iter dopo 17 mesi di ostacoli; Completati i lavori alla condotta idrica, ma dopo quasi due settimane senza acqua ci sono ancora la turnazione e le chiusure notturne; Ortona, assegnati 15 alloggi Erp nei primi dieci mesi; Strada Provinciale 84 Nuova Sangrina, 750mila euro per ripristinare il tratto franato a Ateleta. https://www.cityrumorsabruzzo.it/chieti/fossacesia-area-sosta-camper-sbloccato-liter-dopo-17-mesi-di-ostacoli.html - facebook.com facebook