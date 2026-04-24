Area camper a pagamento? Visione miope

L’Amministrazione comunale di Castrocaro Terme e Terra del Sole ha deciso di introdurre un costo per l’utilizzo dell’area camper. La scelta ha suscitato reazioni tra i rappresentanti della minoranza, che hanno espresso critiche riguardo alla decisione. La questione è stata portata all’attenzione del consiglio comunale, con dibattiti in corso sulle implicazioni di questa misura. La discussione prosegue tra le varie forze politiche coinvolte.

La decisione dell’Amministrazione Comunale di Castrocaro Terme e Terra del Sole di rendere a pagamento l’ area camper finisce nel mirino del gruppo consiliare di minoranza Insieme per Crescere. "Un’area che si presenta in condizioni di obsolescenza e scarsa attrattività – scrivono in una nota l’ex sindaca Marianna Tonellato, Mirca Minati e Alessandro Piazza –: su questo spazio non è stato fatto alcun investimento significativo negli ultimi anni. Eppure si decide di far pagare un servizio che, di fatto, non è stato migliorato" proseguono i tre rappresentanti d’opposizione definendo "miope" la visione del turismo dell’Amministrazione in carica. "In tutta Italia esistono aree camper gratuite, spesso meglio attrezzate e curate della nostra, perché considerate una risorsa e non un problema – aggiungono Tonellato e i suoi –.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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