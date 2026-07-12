A Coverciano, una donna ha ottenuto il massimo dei voti nel corso UEFA di allenatore, diventando la prima nella storia del calcio italiano a raggiungere questo risultato. Si tratta di una ex calciatrice che ha conseguito l’attestato di allenatore, superando tutte le prove con il massimo punteggio. La stessa ha dichiarato di voler allenare squadre maschili e puntare alla Champions League.

Per il calcio italiano è successo qualcosa di storico. A Coverciano, finalmente, c’è stata la prima allenatore che ha superato con il massimo dei voti il corso Uefa: Matilde Pompignoni, che alla Repubblica ha affermato il suo obiettivo di allenare uomini e vincere la Champions League. L’intervista di Matilde Pompignoni. “Non esiste un altro calcio, il pallone è pallone, non ha genere. Al corso tutti, Hernanes, Ciofani, Baldini, mi trattavano da collega”. Il suo sogno è rivoluzionare il calcio: “ Non metto barriere, limiti, voglio fare il mio lavoro: il pallone per me è vita, passione, cultura. Bisogna aprire gli orizzonti. E le menti”. Il calcio non è un mondo chiuso: “Noi donne nel calcio non siamo più considerate ‘quattro lesbiche’. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Pompignoni, la prima allenatrice con il massimo dei voti: “Noi donne nel calcio non siamo più considerate quattro lesbiche”

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