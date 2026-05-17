Fatah Yasser Mazen eletto nel comitato centrale con il massimo dei voti

Durante le ultime votazioni interne, un membro di spicco è stato eletto nel comitato centrale con il massimo dei voti. La nomina riguarda figure legate alla sicurezza e alla regione di Jenin. Tra i nuovi leader si trovano anche un imprenditore canadese e altri esponenti con ruoli chiave. L'elezione potrebbe avere ripercussioni sulla strategia economica del movimento, anche se non sono stati ancora annunciati dettagli ufficiali. La composizione del comitato centrale riflette un cambiamento nella leadership del gruppo.

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? Punti chiave Chi sono i nuovi leader legati alla sicurezza e a Jenin?. Come influenzerà l'ascesa dell'imprenditore canadese la strategia economica di Fatah?. Perché la presenza di nuove figure femminili cambia il comitato?. Quali equilibri dovrà gestire il movimento tra vecchia guardia e militanti?.? In Breve Affluenza alle urne al 94,64% su un totale di 2.507 elettori coinvolti.. Confermati i veterani Hussein al-Sheikh, Mahmoud al-Aloul, Jibril Rajoub e Tawfik al-Tirawi.. Entrano nel comitato Majed Faraj e Zakaria Zubeidi, leader delle Brigate di Jenin.. Rappresentanza femminile incrementata con la partecipazione della governatrice di Ramallah. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fatah, Yasser Mazen eletto nel comitato centrale con il massimo dei voti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Cisgiordania, congresso Fatah riconferma Abu Mazen come leaderIn Cisgiordania si è svolto il congresso di Fatah, il principale partito politico palestinese fondato da Arafat, che ha riconfermato Abu Mazen, 90... Leggi anche: La «risposta» di Fatah all’avanzata israeliana: ancora Abu Mazen