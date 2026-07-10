Dopo quarant' anni torna a scuola e conquista la maturità con il massimo dei voti

Un uomo di quarant’anni ha frequentato per la prima volta una scuola e ha conseguito la maturità con il massimo dei voti. La sua decisione di tornare a studiare ha portato a un miglioramento della viabilità nel centro di un comune, con una riduzione significativa del traffico di mezzi pesanti. La modifica delle rotte di trasporto ha alleggerito le vie centrali della località. L’evento si è verificato in una città toscana, il 10 luglio 2026.

Lucca, 10 luglio 2026 – Sembrava essere la risposta a una battaglia che andava avanti da anni. E, almeno in parte, lo è stata. Via Sandro Pertini ha alleggerito notevolmente il traffico di mezzi pesanti nel centro abitato di Sant’Angelo. Ma, insieme ai camion, è arrivato anche un nuovo problema: i bordi della carreggiata si sono trasformati in una sorta di discarica. La segnalazione è arrivata da un’abitante della zona. Da molti mesi, racconta, assiste al passaggio dei camion dei rifiuti che, attraversando la strada, lascerebbero volare plastiche e cartacce, trascinate dal vento e dall’alta velocità. Via Sandro Pertini era stata inaugurata il 15 aprile 2025. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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