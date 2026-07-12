‘Polirecuperi’ in fiamme si cerca la causa

Un incendio ha coinvolto un deposito di un corriere nel quartiere Bovisa, probabilmente causato da un pacco di batterie in litio. Nella stessa settimana, è scoppiato anche un altro rogo a Cornaredo, nel contesto di diversi incendi nella zona di Milano e provincia. Le cause precise degli incendi sono ancora in fase di accertamento.

Un nuovo incendio nella settimana dei roghi a Milano e provincia. Neanche il tempo di decifrare l’innesco, probabilmente un pacco di batterie in litio, che ha mandato in fumo il deposito della Bartolini nel quartiere della Bovisa, ecco che un altro allarme scatta a Cornaredo. Ieri e per tutto il giorno i vigili del fuoco sono stati impegnati a spegnere le fiamme divampate all’interno della Polirecuperi srl in via Galilei 63. Sono circa 2mila i metri quadrati di superficie dell’azienda specializzata nella gestione dei rifiuti riciclabili interessati dall’imponente incendio, le cui cause risultano ancora sconosciute. Le squadre dei... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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Rogo in deposito rifiuti nel Milanese, 7 mezzi vigili fuoco sul posto. Le fiamme hanno interessato la Polirecuperi di Cornaredo #ANSA x.com

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