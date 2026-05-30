Una neonata di due giorni è deceduta a causa di uno shock settico. La piccola è stata portata in ospedale, ma le sue condizioni sono peggiorate rapidamente. Sono in corso le analisi per individuare la causa dell’infezione. La famiglia e la comunità sono sotto shock per la perdita improvvisa. Le autorità sanitarie hanno avviato le indagini per chiarire le circostanze del decesso.

Larciano (Pistoia), 30 maggio 2026 – La comunità di Larciano è sconvolta per la morte di una bimba di appena due giorni di vita. La piccola era nata nei giorni scorsi, ma il suo cuoricino ha cessato di battere a causa di uno shock settico che non gli ha lasciato scampo. Cosa è successo. La bambina è nata con qualche settimana di anticipo rispetto alla data presunta del parto all’ospedale San Giuseppe di Empoli, ma la gioia dei genitori è durata poco. Una volta tornata a casa ha accusato una febbre che faticava a passar e, per questo il padre e la madre hanno deciso di portarla al Meyer. La piccola si è presentata all’ospedale pediatrico fiorentino con un grave shock settico, forse causato da un’infezione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Neonata muore a due giorni dal parto, tragedia in Valdinievole. Fatale uno shock settico, si cerca la causa

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